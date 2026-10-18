Bank of New York Mellon Aktie
WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007
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18.10.2026 18:14:27
Bank of New York Mellon: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 15, 2026, Bank of New York Mellon (NYSE:BNY) announced that its earnings per share grew 24% year over year to $2.34, and assets under custody and administration was $63.4 trillion, a 10% year-over-year increase as a result of higher market values and net client inflows.
A durable financial institution relies on operating leverage -- growing revenue faster than operating expenses -- to widen profit margins over time. That efficiency lets the bank reinvest capital into new tech platforms while returning cash to shareholders. Three key takeaways from management explain how that strategy is unfolding.
Operating leverage measures how effectively a company converts top-line growth into bottom-line profit expansion. Management raised its full-year targets because revenue growth is outpacing expense growth across core fee-based divisions.
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