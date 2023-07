Bank of New York Mellon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of New York Mellon hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.07.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte Bank of New York Mellon einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 4,45 Milliarden USD gegenüber 4,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,37 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at