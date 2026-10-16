Bank of New York Mellon gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of New York Mellon hat am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,95 Milliarden USD – eine Minderung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,38 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at