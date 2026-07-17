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17.07.2026 06:31:29
Bank of New York Mellon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bank of New York Mellon stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 USD, nach 1,93 USD im Vorjahresvergleich.
Bank of New York Mellon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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