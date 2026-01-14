Bank of New York Mellon: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bank of New York Mellon hat am 13.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 2,02 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,09 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,11 Milliarden USD ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,40 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 5,80 USD je Aktie erzielt worden.

Bank of New York Mellon hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 40,63 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 39,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at