Bank of New York Mellon stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of New York Mellon veröffentlichte am 13.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 BRL wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 54,52 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 58,91 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,040 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,030 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 225,40 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahr waren 214,26 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at