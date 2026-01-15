Bank of New York Mellon veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of New York Mellon äußerte sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1451,45 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 769,51 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14 521,65 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10 084,56 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4674,83 ARS gegenüber 2655,46 ARS im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 51 329,65 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 36 393,49 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at