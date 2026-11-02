Bank of Ningbo A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank of Ningbo A präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,21 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 32,39 Milliarden CNY gegenüber 31,11 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at