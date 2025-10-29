Bank of Ningbo A präsentierte Quartalsergebnisse

Bank of Ningbo A präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,01 CNY erwirtschaftet worden.

Bank of Ningbo A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31,11 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

