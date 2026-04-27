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27.04.2026 06:31:29
Bank of Ningbo A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank of Ningbo A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 1,24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34,66 Milliarden CNY – ein Plus von 3,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Ningbo A 33,55 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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