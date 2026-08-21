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21.08.2026 06:31:29
Bank of Ningbo A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bank of Ningbo A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Ningbo A 1,12 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 34,01 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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