Bank of Ningbo A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of Ningbo A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Ningbo A 1,12 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 34,01 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at