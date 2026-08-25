Scotiabank Aktie
WKN: 850388 / ISIN: CA0641491075
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25.08.2026 16:53:28
Bank Of Nova Scotia Stock Rises 5% After Q3 Earnings Increase
(RTTNews) - The Bank of Nova Scotia (BNS) shares rose $4.18, or 4.80 percent, to $91.04 on Tuesday, after the bank reported higher third-quarter profit and revenue.
The stock opened at $88.94 and traded between $88.46 and $91.40 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $58.77 to $92.04. Trading volume reached 0.90 million shares, compared with an average daily volume of 2.58 million shares.
Net income increased to C$2.778 billion, or C$2.27 per share, from C$2.313 billion, or C$1.84 per share, a year earlier. Adjusted earnings were C$2.28 per share. Revenue rose 11.1 percent to C$10.535 billion from C$9.486 billion.
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