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20.05.2026 06:31:29
Bank of Palestine: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank of Palestine hat am 17.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Palestine 0,070 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 112,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 97,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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