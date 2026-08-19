Bank of Palestine gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Palestine hat am 16.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Palestine 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,14 Prozent auf 129,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at