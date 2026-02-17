17.02.2026 06:31:28

Bank of Palestine präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of Palestine hat am 15.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bank of Palestine hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,20 Prozent auf 119,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 104,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD eingefahren. Im Vorjahr waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 437,09 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 401,94 Millionen USD in den Büchern standen.

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
