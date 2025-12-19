|
Bank of Palestine zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bank of Palestine hat am 17.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Palestine -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 105,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 102,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
