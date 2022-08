Bank of Queensland adopte le cloud bancaire de Temenos

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Bank of Queensland (BOQ) avait adopté les services bancaires de détail disponibles sur le cloud de Temenos au bénéfice des clients des marques BOQ et Virgin Money. Les opérations de migration de la marque ME de BOQ vers le cloud bancaire de Temenos ont par ailleurs débuté. Grâce à la plateforme basée sur le cloud de Temenos, BOQ pourra proposer une expérience client de qualité supérieure par le biais d'offres personnalisées