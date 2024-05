BANK OF SAGA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BANK OF SAGA hat am 10.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,07 JPY gegenüber -38,230 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 11,70 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 370,04 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 327,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 47,22 Milliarden JPY gegenüber 46,31 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at