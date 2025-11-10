BANK OF SAGA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BANK OF SAGA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 223,69 JPY gegenüber 108,29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,64 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at