BANK OF SAGA legte Quartalsergebnis vor

BANK OF SAGA hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 127,48 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 109,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at