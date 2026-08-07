BANK OF SAGA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BANK OF SAGA lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 172,14 JPY, nach 73,53 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,64 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at