BANK OF SAGA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BANK OF SAGA hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 176,00 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BANK OF SAGA noch ein Gewinn pro Aktie von 223,69 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BANK OF SAGA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at