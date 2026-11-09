|
09.11.2026 06:31:29
BANK OF SAGA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
BANK OF SAGA hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 176,00 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BANK OF SAGA noch ein Gewinn pro Aktie von 223,69 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BANK OF SAGA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 14,64 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!