BANK OF SAGA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BANK OF SAGA hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 83,35 JPY, nach 78,75 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 14,63 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 508,05 JPY. Im Vorjahr hatte BANK OF SAGA 444,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat BANK OF SAGA im vergangenen Geschäftsjahr 70,40 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BANK OF SAGA 54,15 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at