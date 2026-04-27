Bank Of Shanghai Registered A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bank Of Shanghai Registered A hat am 24.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,44 Prozent auf 24,21 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,82 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Bank Of Shanghai Registered A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,65 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,60 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Bank Of Shanghai Registered A im vergangenen Geschäftsjahr 102,99 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Of Shanghai Registered A 111,27 Milliarden CNY umsetzen können.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,66 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 54,78 Milliarden CNY ausgegeben.

Redaktion finanzen.at