Bank Of Shanghai Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank Of Shanghai Registered A hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,34 CNY gegenüber 0,330 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,06 Milliarden CNY – ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank Of Shanghai Registered A 26,78 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at