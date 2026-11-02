Bank Of Shanghai Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank Of Shanghai Registered A hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 CNY je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 22,12 Milliarden CNY, gegenüber 27,06 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at