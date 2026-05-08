Bank of Sharjah Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of Sharjah Registered hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 AED präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,22 Prozent auf 663,0 Millionen AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 612,6 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at