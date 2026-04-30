Bank of Siauliai AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank of Siauliai AB hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 80,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,1 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at