Bank of Siauliai AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of Siauliai AB hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Bank of Siauliai AB hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Bank of Siauliai AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 EUR. Im Vorjahr hatte Bank of Siauliai AB 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Bank of Siauliai AB im vergangenen Geschäftsjahr 189,80 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Siauliai AB 342,07 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at