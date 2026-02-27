|
27.02.2026 06:31:29
Bank of Siauliai AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bank of Siauliai AB hat am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Bank of Siauliai AB hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Bank of Siauliai AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 EUR. Im Vorjahr hatte Bank of Siauliai AB 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Bank of Siauliai AB im vergangenen Geschäftsjahr 189,80 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of Siauliai AB 342,07 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.