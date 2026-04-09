Julius Bär Aktie
WKN DE: 865625 / ISIN: CH0012083009
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09.04.2026 10:03:46
Bank of Singapore holt sich Top-Bankerin von Julius Bär
Die Bank of Singapore hat eine erfahrene Managerin im Bereich Vermögensverwaltung zur Leiterin des Private Banking für die Region ASEAN ernannt. Sie kommt von Julius Bär und war zuvor auch jahrelang für die UBS in der Region tätig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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