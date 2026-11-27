Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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27.11.2026 03:11:32
Bank of Singapore rolls out private-markets strategy with iCapital
New offering widens alternatives beyond hedge funds into private equity, credit, property and infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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24.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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18.11.26
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX ziehen an -- US-Börsen mit Gewinnen im verkürzten Handel -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich vor dem Wochenende stärker. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.