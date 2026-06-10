Leong Guan Holdings Aktie
ISIN: SGXE13084095
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10.06.2026 12:01:10
Bank of Singapore taps veteran banker Lim Leong Guan to lead Dubai franchise
He will head private banking in the Middle East, South Asia and International, and be based in DubaiWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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