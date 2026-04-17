Bank Of South Carolina: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bank Of South Carolina hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank Of South Carolina 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at