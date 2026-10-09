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09.10.2026 06:31:28
Bank Of South Carolina: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bank Of South Carolina hat am 08.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 7,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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