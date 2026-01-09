Bank Of South Carolina: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bank Of South Carolina lud am 08.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank Of South Carolina 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Bank Of South Carolina hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,23 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 30,27 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 28,83 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at