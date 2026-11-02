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02.11.2026 06:31:29
Bank Of The James Financial Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bank Of The James Financial Group hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Bank Of The James Financial Group im vergangenen Quartal 17,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank Of The James Financial Group 15,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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