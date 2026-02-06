Bank Of The James Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank Of The James Financial Group hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bank Of The James Financial Group 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank Of The James Financial Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,3 Millionen USD im Vergleich zu 15,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,99 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 62,51 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 59,78 Millionen USD erwirtschaftet worden.

