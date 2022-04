Bank of the Ozarks Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of the Ozarks Registered veröffentlichte am 22.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 280,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 266,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at