Bank of the Ozarks Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bank of the Ozarks Registered lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 661,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 670,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at