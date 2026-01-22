Bank of the Ozarks Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of the Ozarks Registered stellte am 20.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 704,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 695,6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,18 USD. Im letzten Jahr hatte Bank of the Ozarks Registered einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bank of the Ozarks Registered 2,81 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at