Bank of The Philippine Islands BPI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of The Philippine Islands BPI hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,05 PHP. Im Vorjahresviertel waren 2,68 PHP je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of The Philippine Islands BPI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 71,87 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren 60,92 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,73 PHP je Aktie sowie einen Umsatz 49,96 Milliarden PHP prognostiziert.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,61 PHP, nach 11,78 PHP im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Bank of The Philippine Islands BPI 195,20 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 235,75 Milliarden PHP umgesetzt worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,50 PHP ausgegangen, während der Umsatz auf 192,27 Milliarden PHP prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at