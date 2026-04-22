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22.04.2026 06:31:29
Bank of The Philippine Islands BPI Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bank of The Philippine Islands BPI Un hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bank of The Philippine Islands BPI Un ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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