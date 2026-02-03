Bank of The Philippine Islands BPI Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of The Philippine Islands BPI Un stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,38 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bank of The Philippine Islands BPI Un im vergangenen Geschäftsjahr 3,39 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bank of The Philippine Islands BPI Un 4,11 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 4,23 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 3,25 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at