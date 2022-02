Bank of The Philippine Islands BPI Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of The Philippine Islands BPI Un lud am 02.02.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,558 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,385 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 505,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 502,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Bank of The Philippine Islands BPI Un ein EPS von 1,96 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1,91 Milliarden USD, gegenüber 2,11 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 9,37 Prozent präsentiert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1,90 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at