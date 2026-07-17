Bank of The Philippine Islands BPI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of The Philippine Islands BPI hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 65,66 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 63,85 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,19 PHP sowie einen Umsatz von 51,85 Milliarden PHP belaufen.

Redaktion finanzen.at