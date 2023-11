Bank of the Ryukyus hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bank of the Ryukyus gab am 08.11.2023 die Zahlen für das am 30.09.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 65,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 59,78 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,17 Prozent auf 17,67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at