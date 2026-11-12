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12.11.2026 06:31:28
Bank of the Ryukyus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bank of the Ryukyus lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Bank of the Ryukyus hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 65,58 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 66,23 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bank of the Ryukyus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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