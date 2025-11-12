|
12.11.2025 06:31:28
Bank of the Ryukyus informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bank of the Ryukyus hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 66,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 35,79 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bank of the Ryukyus in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,31 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
