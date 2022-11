Bank of the Ryukyus öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of the Ryukyus hat am 08.11.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,34 Milliarden JPY – ein Plus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of the Ryukyus 14,50 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at