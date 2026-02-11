Bank of the Ryukyus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of the Ryukyus präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 69,48 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of the Ryukyus 37,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,11 Prozent auf 20,32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at